Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Temennimiz Bunu Müttefiklerimizle İş Birliği İçinde Yapalım...
2 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:04 Kaynak: AA
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