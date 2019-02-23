Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Temennimiz Bunu Müttefiklerimizle İş Birliği İçinde Yapalım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Temennimiz Bunu Müttefiklerimizle İş Birliği İçinde Yapalım...

2 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:04 Kaynak: AA

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