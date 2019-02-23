Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Temennimiz Bunu Müttefiklerimizle İş Birliği İçinde Yapalım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli bölge) Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız."

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