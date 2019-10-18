Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü...

2 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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