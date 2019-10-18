Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz."
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