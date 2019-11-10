Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine, kendi topraklarına döndü.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine, kendi topraklarına döndü."
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