Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine, kendi topraklarına döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine, kendi topraklarına döndü."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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