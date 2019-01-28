Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenliğini Sağladığımız Diğer Bölgeler Gibi Fırat'ın Doğusunu da Çok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenliğini Sağladığımız Diğer Bölgeler Gibi Fırat'ın Doğusunu da Çok...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:51 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Güncel
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