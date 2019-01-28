Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenliğini Sağladığımız Diğer Bölgeler Gibi Fırat'ın Doğusunu da Çok...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. Bu amaçla Amerika ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat
'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. Bu amaçla Amerika
ve Rusya
başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Her iki tarafla da son derece olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomatik çabalarımızı devam ettirirken aynı zamanda da bir sonraki adım için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreçte amacımız, kendi milli güvenliğimizi özellikle güçlendirmenin yanında Suriye
'nin toprak bütünlüğünü garantiye almaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:53 Kaynak: AA
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