Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik Birimlerimizin Son Haftalarda Bölücü Terör Örgütüne Yönelik...
4 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler, örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler, örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:40 Kaynak: AA
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