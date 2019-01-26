Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik Birimlerimizin Son Haftalarda Bölücü Terör Örgütüne Yönelik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik Birimlerimizin Son Haftalarda Bölücü Terör Örgütüne Yönelik...

4 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler, örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler, örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:40 Kaynak: AA

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