Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ ALANI TERK ETMEYECEK (1)
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ ALANI TERK ETMEYECEK (1)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ ALANI TERK ETMEYECEK (1)

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ ALANI TERK ETMEYECEK (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi. Erdoğan,  "Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda

oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:09 Kaynak: DHA
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