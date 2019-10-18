Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek (1)
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:09 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG
'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi. Erdoğan, "Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda
oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.
- İstanbul
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