Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek (1)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek (1)

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi. Erdoğan,  "Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda

oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:09 Kaynak: DHA
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