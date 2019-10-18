Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Harekatı operasyonuna ara verilmesinin ardında yaptığı açıklamada, "120 saatlik süreç işliyor. Terör örgütünün bölgeyi terk etmesi söz konusu. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. 120 saat başarıyla bitirilebilirse Salı günü sayın Putin ile de bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı, 'Barış Pınarı' ile birlikte getirmiş oluruz" dedi.

İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

9 günlük bir süreyi bölgede yaşadık. Bu sürecin öncesi var, telefon diplomasisi var. Sayın Trump ve sayın Putin ile yaptığımız görüşmeler var. Çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız bir çok görüşme var. Bunların bir kısmını BM genel kurulunu sürecinde yaşadık. Yoğunlaşan görüşmelerimizi dün gerçekleştirdik. Bir gün öncesinde sayın Trump'la yaptığımız görüşmede heyet gönderebilirseniz heyetler arasındaki görüşmeyle ele alabileceğimizi söyledik. Kendisi de sağ olsun Pence ve Pompeo ile birlikte heyetler gönderdiler. Bu heyetler benim de belirlediğim heyetlerle ön görüşmeyi yapılar. Dün de adeta final görüşme neticesinde belirlediğimiz 13 maddelik bu ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk. 120 saatlik süreç işliyor. YPG'nin bu bölgeyi özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Sürekli irtibat halinde olacağız heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek. 120 saat başarıyla bitirilebilirse Salı günü sayın Putin ile de bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı, 'Barış Pınarı' ile birlikte getirmiş oluruz. Sabah Milli Savunma Bakanımla görüştüm bunların çekilmeye başladığını kendileri de ifade ettiler. 32 km derinlik 444 km uzunluk. Ama şu an uygulamayı bir görelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede çatışma olduğu iddialarına yönelik soru üzerine "Milli Savunma Bakanımdan aldığım haberde böyle bir çatışma söz konusu değil. Dezenformasyon bu iddialar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınacağına yönelik bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

(İHA)