Cumhurbaşkanı erdoğan: güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek aktüel görüntüler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:00 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi. Erdoğan, "Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda
oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.
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