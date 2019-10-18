Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan: güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek aktüel görüntüler
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan: güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek aktüel görüntüler

Cumhurbaşkanı erdoğan: güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek aktüel görüntüler

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi. Erdoğan, "Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda

oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı erdoğan: güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek aktüel görüntüler

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:00 Kaynak: DHA
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