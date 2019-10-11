Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma olmadan huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah olmadan da toplumlar geleceğine güvenle bakamaz."
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma olmadan huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah olmadan da toplumlar geleceğine güvenle bakamaz."
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