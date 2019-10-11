Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma...

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma olmadan huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah olmadan da toplumlar geleceğine güvenle bakamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma olmadan huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah olmadan da toplumlar geleceğine güvenle bakamaz."

Recep Tayyip Erdoğan, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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