Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya Arap Baharı'nı Ülkemize de Taşıyıp Bizi Kara Kışa Gömmek İsteyenler...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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