Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya Arap Baharı'nı Ülkemize de Taşıyıp Bizi Kara Kışa Gömmek İsteyenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya Arap Baharı'nı Ülkemize de Taşıyıp Bizi Kara Kışa Gömmek İsteyenler...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Arap Baharı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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