Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güya Arap Baharı'nı Ülkemize de Taşıyıp Bizi Kara Kışa Gömmek İsteyenler...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:33 Kaynak: AA
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