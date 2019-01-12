Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güya Arap Baharı'nı Ülkemize de Taşıyıp Bizi Kara Kışa Gömmek İsteyenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güya Arap Baharı'nı Ülkemize de Taşıyıp Bizi Kara Kışa Gömmek İsteyenler...

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Kocaeli, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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