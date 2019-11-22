Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat edemiyorsan çek git"

-"Verdikleri destekle İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaklaşık yüzde 39 oy oranı için İzmirli kardeşlerime teşekkür ediyorum"

-"Bizim anlayışımızda seçmene küsme darılma hele hele vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Biz nefsimizi sineye çekiyor, eksikliklerimizi sorguluyoruz"

-"Bunlar özellikle yeri geldiğinde hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler, yalan! Parlamentoda Özlem kardeşimize yaptıklarını gördünüz değil mi? İfadeye bak; 'Ulan… Şu kadını susturun…' bir kadına böyle bir ifade kullanılabilir mi? Bunu kullanana ben ne dedim? Bunlar edepsiz, ahlaksız… Bir hanımefendiye bu ifadeleri kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız!"

-"Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bunu hazmedemiyorlar. Özlem Hanım bir hukukçu. AK Parti'nin kadınları engelleri aşa aşa iktidara yürüyor"

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
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