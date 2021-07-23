Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzel haberi Arhavi'de verdi! Sel mağdurlarının ödemeleri kısa sürede yapılacak - Son Dakika

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 430 binanın bodrum ve zemin katını su bastı. İş yerlerinin ve vatandaşların elektronik eşyaları bozuldu. Gün ağarınca felaketin büyüklüğü de tamamen ortaya çıkmış oldu. Hasar tespit çalışmaları hızlı şekilde devam eden Artvinlilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iyi haber geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Arhavi'de sel bölgesinde incelemelerinin ardından vatandaşlara seslendi. Erdoğan hak sahiplerine yönelik ödemelerin en kısa süre içerisinde ulaştırılacağını aktardı.

"FELAKETİN BOYU ÇOK İLERİ DERECEDE"

Hükümetin, elinden ne gelirse yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Burada felaketin boyutu çok ileri derecede. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmaları yapıldı, yapılıyor. Ne olursa olsun biz en kısa zamanda sizlere gereken ödemeleri yaparak sizleri kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız.

"ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ"

Hükümetimizin bu tür olaylar karşısında sıkıntısı yok. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Esnaflarımızın sıkıntılarını bir an önce giderecek, ödemelerini yaparak onlara ulaştıracağız.

"FELAKETLER KARŞISINDA PES ETMEYİZ"

Felaket bir imtihandır, ona sabretmek de ayrı bir imtihandır. Felaketler karşısında pes etmeyiz. İmkanımız var, gücümüz var. Artık eski Türkiye yok, şu anda güçlü bir Türkiye var.