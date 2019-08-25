Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacire Akar'ı telofonla aradı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacire Akar'ı telofonla aradı

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Hacire Akar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek kendisini tebrik etti.

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Hacire Akar, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:45 Kaynak: AA
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