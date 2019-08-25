Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacire Akar'ı telofonla aradı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:45 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Hacire Akar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek kendisini tebrik etti.
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