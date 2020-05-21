CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY'DE YAPILAN HASTANEYİ İNCELEDİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY'DE YAPILAN HASTANEYİ İNCELEDİ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından Hadımköy'de yapımı devam eden hastaneyi inceledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Başakşehir
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
'nin açılışının ardından Hadımköy
'de yapımı devam eden hastaneyi inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'deki hastanenin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ın makam aracında bulunan şoförü ve korumasın maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 04:34 Kaynak: DHA
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