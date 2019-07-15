Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi (2) - İSTANBUL
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- "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" açıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzeyi gezmesi İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca...
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:48 Kaynak: AA
- "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın müzeyi gezmesi
İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası
girişinde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı etkinlikle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzeyi gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti