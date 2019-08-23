Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle...

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:02 Kaynak: AA
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