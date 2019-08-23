Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım."
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