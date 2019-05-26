Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışma ödül törenine katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 7. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları ödül törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:30 Kaynak: İHA
, Türkiye
7. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları ödül törenine katıldı. Büyük Çamlıca
Camii'nde gerçekleşen 7. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan
dereceye girenlere ödül verdi. Yarışmaya katılan yabancı katılımcılarla da sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Büyük Çamlıca Camii'nden ayrıldı.
(İHA)
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