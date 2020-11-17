Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma...

17.11.2020 20:47

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı.

Erdoğan: "Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir"

Erdoğan: "Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek."

Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak."

Erdoğan: "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."

Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."

Erdoğan: "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma... - Son Dakika


Son Dakika

Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Uzaktan eğitim dönem sonuna kadar devam edecek Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilecek, halı sahalar kapatılacak Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getiriliyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbir kararlarını madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Bakan Elvan, ekonomide yeni yol haritasını madde madde anlattı: Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız Bağdat ve Erbil yönetimleri PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya koydu Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı
Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz         
20:48
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara veriliyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara veriliyor         
20:16
Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak         
20:06
Adana Demirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 37'ye çıktı Adana Demirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 37'ye çıktı         
19:54
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman hakkında Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı         
17:52
ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti         
17:32
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı         
17:21
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 21:02:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei