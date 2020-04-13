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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihtiyaç oldukça sürdürme kararı aldık"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihtiyaç oldukça sürdürme kararı aldık" -"Bu hafta sonu da sokağa çıkmak yasak" -"Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihtiyaç oldukça sürdürme kararı aldık"
-"Bu hafta sonu da sokağa çıkmak yasak"
-"Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız"
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:40 Kaynak: İHA
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