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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını tarım, sağlık gıda temel üretim...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını tarım, sağlık gıda temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını tarım, sağlık gıda temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24.25-26 tarihleri arasında günlük hayata en az düzeyde tutulacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00 andan itibaren, 23 Nisan tatil ve 26 Nisan 00.00'a kadar devam edecek." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 07:34 Kaynak: İHA
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