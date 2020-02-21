Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner,...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner,...

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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