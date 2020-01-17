Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hafter) Bu adam güvenilir bir adam değil. Trablus 'u dün bombalamaya devam ettiler."

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Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var