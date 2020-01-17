Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter ile ilgili konuşarak ;"Bu adam güvenilir bir adam değil. Trablus'u... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter ile ilgili konuşarak ;'Bu adam güvenilir bir adam değil. Trablus'u... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter ile ilgili konuşarak ;"Bu adam güvenilir bir adam değil. Trablus'u...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter ile ilgili konuşarak ;"Bu adam güvenilir bir adam değil. Trablus'u dün bombalaya devam ettiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter ile ilgili konuşarak ;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter ile ilgili konuşarak ;"Bu adam güvenilir bir adam değil. Trablus'u dün bombalaya devam ettiler" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Trablus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
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