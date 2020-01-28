Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine. Wagner var arkasında, onun... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine. Wagner var arkasında, onun... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine. Wagner var arkasında, onun...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine. Wagner var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine. Wagner var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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