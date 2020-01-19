Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareketi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareketi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Erdoğan: " (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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