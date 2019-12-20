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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider, meşru bir temsilci. Onu ise yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider, meşru bir temsilci. Onu ise yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar." - ANKARA
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