Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider, meşru bir temsilci. Onu ise yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider, meşru bir temsilci. Onu ise yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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