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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur"
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur"
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