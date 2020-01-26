Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesinde maalesef rejim hala ihanetine devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib meselesinde maalesef rejim hala ihanetine devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur

İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:03 Kaynak: AA
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