Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hafter) Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Hafter) Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hafter) Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir" - DAKAR DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir" - DAKAR

DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Sall ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Hafter) Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:13 Kaynak: AA
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