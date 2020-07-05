Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:52 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika 16:47 Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:51 Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti