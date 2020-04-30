Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik."
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 07:30 Kaynak: AA
Son Dakika Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü