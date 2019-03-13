Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak, Batıl Mücadelesi Dün Olduğu Gibi Bugün de Var"
1 saat önce
- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mahmut Celaleddin Öktem Hocanın ödülünü oğlu Saadettin Öktem'e ödülünü vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - 5.
- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Mahmut Celaleddin Öktem Hocanın ödülünü oğlu Saadettin Öktem'e ödülünü vermesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması - 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı
ANKARA - Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.
(1) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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