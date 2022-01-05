Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul başına kapalı olarak gerçekleşti.

(Hülya Keklik/ İHA)