Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur."

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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