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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur."
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