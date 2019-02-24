Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve Özgürlüklerin Genişletilmesi, Özellikle de Başörtüsü Konusunda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis'te yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis'te yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu? Cumhur İttifakı diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk."
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:47 Kaynak: AA
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