Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve Özgürlüklerin Genişletilmesi, Özellikle de Başörtüsü Konusunda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve Özgürlüklerin Genişletilmesi, Özellikle de Başörtüsü Konusunda...

55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis'te yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis'te yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu? Cumhur İttifakı diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:47 Kaynak: AA

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