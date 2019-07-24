Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla ile telefon ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla ile telefon ile görüştü

1 saat önce

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla ile telefon ile görüştü, System.String[]
ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Atilla ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan kendisine 'Hoş geldin' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.


- İstanbul
Mehmet Hakan Atilla, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim Meteoroloji İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısında bulundu İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı Güzel model Elsa Hosk, iç çamaşırsız poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:52:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla ile telefon ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]