Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla ile telefonla görüştü
1 saat önce
ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:18 Kaynak: DHA
ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla
, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul
'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Hakan Atilla ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan kendisine 'Hoş geldin' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
- İstanbul
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