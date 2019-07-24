Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAKAN ATİLLA İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAKAN ATİLLA İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

1 saat önce

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAKAN ATİLLA İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ, System.String[]

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Atilla ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan kendisine 'Hoş geldin' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Hakan Atilla, Halk Bankası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:18 Kaynak: DHA
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