Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakim ve savcı sayısını 9 binden 20 bin 629'a çıkardık. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hakim ve savcı sayısını 9 binden 20 bin 629'a çıkardık. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakim ve savcı sayısını 9 binden 20 bin 629'a çıkardık.

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakim ve savcı sayısını 9 binden 20 bin 629'a çıkardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakim ve savcı sayısını 9 binden 20 bin 629'a çıkardık. Yargının işleyişini kolaylaştırdık." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası
73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara uyarısı: Kendi kendinizin düşmanı olmayın Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor

Son Dakika Haberleri
12:18 KKTC'de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi - Son Dakika Haber
12:12 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor - Son Dakika Haber
12:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırına 825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettik." - Son Dakika Haber
12:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan tamamen temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecektir. - Son Dakika Haber
12:07 Gaziantep'te trafik denetimleri - Son Dakika Haber
11:56 Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerine kilitleyip polise direndi - Son Dakika Haber
11:32 CHP'li Tanal, Külliye'deki kongre salonunun kiralandığını iddia ederek Meclis'e soru önergesi sundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 12:19:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakim ve savcı sayısını 9 binden 20 bin 629'a çıkardık. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]