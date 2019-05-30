Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK'nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK'nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:48 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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