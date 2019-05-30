Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK'nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:48 Kaynak: İHA
,"Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK
'nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek" dedi. - ANKARA
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