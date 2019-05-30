Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak" dedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak" dedi

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak" dedi - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:52 Kaynak: İHA
Politika
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