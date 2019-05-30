Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak" dedi
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:52 Kaynak: İHA
, "Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak" dedi - ANKARA
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