Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Uzun süren soruşturma ve davalar bu merkezde oluşturulacak sistem vasıtasıyla takip edilecek."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:50 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:52:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]