Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:50 Kaynak: AA
: "Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Uzun süren soruşturma ve davalar bu merkezde oluşturulacak sistem vasıtasıyla takip edilecek."
Erdoğan: İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak
Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi
Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı
EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı