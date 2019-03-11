Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterle kente gelmesi Güzergah üzerinde bekleyen vatandaşlar Erdoğan'ın seçim otobüsü ile miting alanına hareket etmesi HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin...
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın helikopterle kente gelmesi
Güzergah üzerinde bekleyen vatandaşlar
Erdoğan'ın seçim otobüsü ile miting alanına hareket etmesi HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin mitingine katılmak üzere Hakkari
'ye geldi. Yüksekova
ilçesinden helikopterle kente gelen Erdoğan, seçim otobüsü ile miting alanına hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:28 Kaynak: AA
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