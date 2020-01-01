Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan askerlere telefonda hitap ederek, "Libya'da, Doğu Akdeniz'de yeni bir adım atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan askerlere telefonda hitap ederek, " Libya'da, Doğu Akdeniz'de yeni bir adım atıyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve beraberindeki heyetle Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'na geldi.

Bakan Soylu, askerleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü ve komutanlığın faaliyetleri hakkında kendisine bilgi verdi.

Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"2019 yılını artık geride bıraktık. Şimdi 2020'ye giriyoruz. Gerek askerimiz gerek polisimiz kahramanca karada, denizde ve havada mücadele ettiler. Barış Pınarı Harekatı'nda malum tüm oradaki teröristlere dar ettiler. Şimdi çok daha farklı bir adımla Libya'da, Doğu Akdeniz'de yeni bir adım atıyoruz. Doğu Akdeniz'de atılan bu adımla da inşallah Akdeniz'de tarihte nasıl ki Barbaros Hayrettinlerin yazdığı destanlar vardı, inşallah şimdi de yine Mehmedimiz oralarda bu destanları yazmaya devam edecek."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de bir konuşma yaptığını aktaran Erdoğan, "Sizleri de milletim ve şahsım adına tebrik ediyorum. 2020'nin milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri de ayrıca kutluyorum, tebrik ediyorum. Nice yıllara sağlıkla, başarılarla diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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