Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı

28.05.2022 21:03

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına alıp çiğnediği bir video yayınladı. Skandal paylaşımla ilgili Enes Kanter hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

ABD vatandaşı olduktan sonra "Freedom" soyadını alan FETÖ'cü Enes Kanter de aynı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posteri ayaklarının altına aldı. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kanter, büyük tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin üzerine basarak video paylaşan FETÖ'CÜ Enes Kanter hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Enes Kanter, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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