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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor."
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