Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet
Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:52:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]