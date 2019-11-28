Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla düzenlediği "6. Din Şurası" kapanış programına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla düzenlediği "6. Din Şurası" kapanış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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